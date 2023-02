Priyanka Chopra poprvé ve společnosti s dcerou, která po narození strávila 100 dní v inkubátoru. Je kouzelná!

Priyanka Chopra s dcerkou Malti Profimedia.cz

Skupina Jonas Brothers se dočkala hvězdy na hollywoodském chodníku slávy. Trojici bratrů Joea, Nicka a Kevina na slavnostní akci podpořily samozřejmě i jejich rodiny. A asi největší pozornosti se dočkala manželka Nicka Jonase Priyanka Chopra (40), která s sebou prvně do společnosti vzala i jejich roční dcerku Malti.

Je to vůbec poprvé, co dceru hvězdný pár ukázal na veřejnosti. Doposud se nepochlubili ani fotografií, na které by odhalili její obličej. Herečka je vůči dcerce, kterou jim odnosila a porodila náhradní matka, velmi ochranitelská. Holčička se totiž narodila předčasně, už v šestém měsíci, a o život pak bojovala celých 100 dní na jednotce intenzivní péče.

Naštěstí vše dobře dopadlo a dívenka se má čile k světu. Na akci byla jako ze žurnálu, v béžovém kostýmku s čelenkou ve vlasech úplná roztomilost sama.

Jonas vzdal během projevu hold ženám svého života. „Malti Marie, nemohu se dočkat, až tě sem vezmu znovu za 15 let a ztrapním tě před tvými přáteli,“ vtipkoval. „A mé krásné ženě, která je oporou v každé bouři, miluji, že jsem s tebou ženatý. Jsi tím největším darem. Miluji, že jsem rodičem s tebou,“ dodal směrem k Priyance.

Chopra se teprve nedávno rozpovídala o důvodu, proč jim dítě odnosila náhradní matka. „Mám nějaké zdravotní komplikace, takže to bylo nutné. Jsem nesmírně vděčná, že jsem měla takovou možnost. Naše náhradní matka byla úžasná, milá, laskavá a vtipná a zodpovědně se starala o náš malý poklad šest měsíců,“ přiznala pro britský Vogue.

A ohradila se i proti kritice. „Nikdo mě nezná. Nikdo neví, čím jsem si prošla. Jenom proto, že nesdílím svoje zdravotní záznamy nebo zdravotní kartu své dcery veřejně, nemá nikdo právo si něco vymýšlet.“ ■