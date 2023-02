Vladimír Polívka promluvil o rodinném dědictví: Očekává, že mu něco kápne z valašského království?

Vladimír Polívka promluvil o tatínkově majetku. FTV Prima

„V sedmi letech jsem jezdil na motokárách, ale nevím, jestli úspěšně. Ten sport je strašně o penězích. Takže tam buď je člověk strašně nadaný a má sponzory, nebo si to musí platit sám, a to je strašně drahý. To se nedalo. Ale to nevyřazuje to, že autíčka mám hodně rád,“ prozradil Polívka.

Leckoho napadne, že zrovna u něj by finance neměly být díky jeho rodině problém. Na tohle ale charismatický herec nevsázel. „Tatínek je sice valašský král, ale to neznamená, že od něj něco dostanu. Neuvažuju tak, že bych dědil království. Od začátku to mám nastavené tak, že věci budu dělat za sebe, podle sebe a nebudu se spoléhat na to, co od někoho dostanu, a už vůbec ne, co dostanu od rodiny,“ překvapil Vladimír v pořadu 7 pádů Honzy Dědka. ■