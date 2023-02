Tak teď už se jí do očí nepodívá vážně nikdo. Salma Hayek nechala nahlédnout do nejhlubších záhybů svého dekoltu

Salma Hayek Foto: ČTK / APInvision / Vianney Le Caer, VC

Herečka si na sociální síť vystavila snímek v zelenkavých šatech, ke kterému připsala, že byl vyfocen těsně předtím, než nasedla do auta a jela oslavit lásku Marca Anthonyho. Ten si v sobotu vzal o třicet let mladší modelku Nadiu Ferreiru. A Salma byla jedním z hostů.

Salma ukázala šaty i něco víc.

Šaty, krásný make-up a účes ale byly na fotografii trochu upozaděny. Každý, kdo Salmu uviděl, si totiž na první pohled musel všimnout hlavně jejího dekoltu, který zabíral velkou část fotky. Herečka si je vědoma toho, že je přírodou skutečně hodně obdařena, a o pohled na svoje přednosti se ráda podělí.

Nebylo tomu tak ale vždy. Jako malá prý měla Salma ve škole déle než její spolužačky „plochou hruď," a tak šla jednoho dne do kostela a prosila o ňadra. Přání se jí splnilo a během života jí dokonce prsa ještě povyrostla, a to v období těhotenství a v menopauze. Diváci její přednosti určitě budou moci obdivovat i ve filmu Bez kalhot: Poslední tanec, kde si zahrála hlavní ženskou roli po boku Channinga Tatuma (42). A vůbec nevadí, že je o 14 let starší než on. ■