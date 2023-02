Trojnásobný táta Roman Vojtek promluvil o dětech: Nejsem ten typ, co by je někam cpal a prosazoval

Roman Vojtek Super.cz

„Měla tendence moje dcera, které je dvanáct, měla je ale někdy v šesti a pak ji to opustilo, nejsem ten typ, že bych je někam cpal a prosazoval. Nechávám to na nich, zajímá se o tancování, mladší syn má rád gymnastiku, bojové sporty, a ten nejmladší má pořád hodně rád maminku,“ prozradil herec s tím, že sám se k profesi, která ho živí celý život, dostal až v pozdějším věku.

„Nechám to na nich, k divadlu a herectví jsem se dostal haluzí, a to v devatenácti. Do té doby jsem byl snad jednou v divadle. Nechci je do ničeho nutit, oni si na to přijdou sami,“ prozradil Super.cz herec, který se objevuje v novém historickém seriálu Zlatá Labuť. „Hraji seladona, je to tehdejší zpěvák populární hudby, velice slavný a možná toho bude trochu využívat,“ svěřil se na tiskové konferenci Roman Vojtek. ■