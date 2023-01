Zpěvačka z popové skupiny skončila s rodinou na ulici: Lidé si myslí, že jsme všichni milionáři, bohužel to není pravda

Hannah Spearritt Profimedia.cz

Ta posledních šest měsíců žije s rodinou, kde se dá. Před půl rokem je majitel bytu ze dne na den vystěhoval, a od té doby pendlují po dočasných domovech. S partnerem Adamem Thomasem a dvěma dětmi, kterým jsou teprve tři a čtyři roky, už vystřídali čtyři dočasná bydlení, a bohužel takhle strávili i Vánoce.

„Majitel bytu, který jsme si pronajímali, ho potřeboval rychle prodat,“ popsala pro deník Sun. „Neměli jsme čas najít si něco nového. Mohli jsme zůstat v kamarádově kanceláři. Bylo to stresující, ale přizpůsobíte se, když musíte, že? Obzvlášť když máte děti,“ popsala jedno z takových útočišť.

„Lidé si myslí, že jsme všichni milionáři, ale bohužel to není pravda. Je to, jak to je, i tak jsme se snažili si to užít,“ dodala.

Hannah přiznává, že výplata členů S Club 7 byla mizivá v porovnání s výdělky. A není jedinou ze skupiny, kdo se ocitl ve finanční tísni. V roce 2018 Paul Cattermole prodal svou cenu Brit Award za téměř 1,8 milionu korun, aby mohl zaplatit účty.

Podle deníku si Hannah přišla na 4 miliony ročně, když s S Club 7 vystupovala. Kapela byla na vrcholu slávy v roce 1998, navzdory mnoha hitům na předních příčkách hitparád, a dokonce vlastnímu seriálu, se ale rozpadla v roce 2003.

Hannah se potom začala věnovat herectví, leč bez většího úspěchu. Přiznala také zdravotní problémy a že otevření kavárny, které s manželem plánují, stagnuje.

„Prodělala jsem nemoc, která se na mně dost podepsala, nemohla jsem tři měsíce vstát z postele. Z osobních důvodů máme také zpoždění s kavárnou. To je život, těžko se to vysvětluje. Ale pořád jsme tady a otevřeme ji. Těšíme se na budoucnost,“ dodala na závěr.

Hannah je jedinou členkou S Club 7, která se nepřipojí ke comebacku skupiny. Na podzim mají společně vyrazit na koncertní turné. Hannah se nechala slyšet, že je stále šance, že by se k bývalým kolegům a kolegyním přidala, ale vše bude záviset na jejím zdravotním stavu. ■