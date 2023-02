Michal David promluvil o hitu spartakiády Poupata. Holky plakaly, když se na Strahov nedostaly, vzpomínal

Michal David v pořadu Po pravdě promluvil o hitu Poupata. Super.cz

To si ale Michal David nemyslí. On sám spartakiádu rozhodně nepovažuje za proletářskou akci, podle něj byla naopak mezi lidmi velmi oblíbená. „Poupata vůbec nebyla proletářská píseň, spartakiáda byla akce, kam všichni chtěli jít, vím, že jsme objížděli kraje a okresy a tam holky plakaly, když se na Strahov nedostaly, to bylo obrovské nadšení,“ řekl Michal David v pořadu Super.cz Po pravdě.

Michal David v pořadu Po pravdě promluvil také o smutném rodinném tajemství. Rozvod rodičů a odloučení se sestrou

„Tehdy to bylo bráno jinak než dneska, nebylo to tak, že bychom tam zpívali proletářské písně,“ míní David. On sám ale Poupata paradoxně nemá mezi svými nejoblíbenějšími písněmi, ač dodnes patří k jeho největším hitům.

„Poupata byla písnička, která mi úplně nepřirostla k srdci, protože to je taková dechovka, a tu já moc nemusím,“ prozradil David s tím, že je spíš jazzově založený. „Poupata nemám rád tolik jako například Největší z nálezů a ztrát nebo písničky z Discopříběhu,“ dodal. ■