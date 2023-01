Nela Boudová jen o vlásek unikla děsivé nehodě: Herečka popsala šílenou situaci, která se jí na silnici stala

Nela Boudová Michaela Feuereislová

Herečka Nela Boudová (55) jen o vlásek unikla možná fatálnímu zranění. Na vozovce ji potkal incident, při kterém se jí sice nic nestalo, ale donutilo ji to přemýšlet o životě a smrti. O nepříjemný zážitek se podělila.

„Včera jsem zažila osudovost. Jela jsem po cvičení domů, najednou slyším hluk, skřípání kol a přede mnou SUV, které přejelo přes betonovou dělicí plochu z protisměru. Všechno se zpomalilo jak ve filmu a já věděla, že nic neudělám, že nemám ani čas pohnout rukou na volantu, jak to bylo zároveň rychlé,“ popsala herečka na sociální síti incident, který se jí stal. Auto před ní dostalo hodiny, naštěstí nikdo další na silnici nebyl. Poté vozu praskly gumy a po několika otočkách zastavilo jen několik metrů za herečkou v autě.

„Nevím, zda mu selhalo auto, usnul, dostal infarkt nebo byl namol. Stačilo, abych jela o maličko rychleji a byla jsem v něm. Dělily nás vteřiny. Musela jsem jet dál, protože za mnou stálo najednou mnoho aut, tak nevím, jak dopadl. Já jsem pak zastavila, samozřejmě jsem byla v šoku. Kladla jsem si otázku, jestli kdybych v tuhle chvíli zemřela, měla bych pocit, že to stálo za to,“ svěřila se se zážitkem Boudová, která je ráda, že se jí nic nestalo.

„Jednak jsem cítila, že jsem tady neudělala všechno to, co jsem chtěla, a taky jsem si uvědomila, že je stále ještě dost věcí, které nedělám a chtěla bych, a hlavně, že chci ještě víc lehkosti do svého života a víc vídat lidi, na které “nemám čas”, a říkat mým milovaným častěji, že je miluju,“ dodala herečka s tím, že všechny nabádá, aby dávali na vozovkách pozor a radovali se ze života. ■