Netradiční rozvod Lindy Finkové a Richarda Genzera: Selfíčko a panák na přípitek

Linda Finková popsala svůj netradiční rozvod. FTV Prima

Linda Finková (54) a Richard Genzer (56) by mohli být příkladem pro lidi, kterým nevyšlo manželství a nedokážou se u rozvodu dohodnout. Právě tito dva svůj rozvod odkládali deset let. Každý z nich má už dávno jinou drahou polovičku a vzájemně spolu vychází báječně. Nedávno se dnes již bývalí manželé skutečně po letech rozvedli a samotný proces pojali naprosto skvěle. Takhle Linda reagovala krátce před rozvodovým stáním.

„Už to brzo dopadne. Ale jsme v klidu, my se těšíme. Zjistili jsme, že ten termín máme oba volno. Chtěli jsme u toho oba být. Soudce se divil, že většinou u toho lidi nechtějí být, posílají za sebe někoho. Ale my si uděláme selfíčko, pak si dáme panáka a užijeme si to,“ plánovala Linda, a jak řekla, tak také udělali," potvrdila v show 7 pádů Honzy Dědka.

Spolu mají dospělou dceru Viktorii a syna Matyáše. Právě Viky měla v době své puberty vůči mamince jisté výhrady. „Mojí dceři vadilo, že chodím doma nahá. Ale já nechodím normálně doma nahá. Před dcerou klidně, ale třeba ráno, když se převlíkám v koupelně, tak se nezačnu schovávat. Ale že bych přišla k obědu nahá, to ne,“ vysvětlila se smíchem Linda s tím, že s dcerou mají krásný vztah. Stejně jako ho má se svou maminkou Lídou Noppovou, která byla svého času vokalistkou Karla Gotta (✝80). ■