Láska jim kvete, otázky na dítě jsou na denním pořádku. Výherci Love Islandu Kryštof a Denisa promluvili o svých plánech

Vítězové druhé řady reality show Love Island Denisa a Kryštof jsou stále zamilovaní. Jejich jiskra během natáčení zažehla tak ohnivě, že když je potkáte, na vlastní oči uvidíte, že mají oči pouze jeden pro druhého a jsou jako dvě hrdličky. „Nám to drží, my nic nehrajeme, zatím pro to děláme všechno, aby nám to vydrželo,“ svěřil se sympatický rodák z Rumburku.

Z Kanárských ostrovů se navíc vrátili i s finanční výhrou, a to v hodnotě dvou milionů korun. Často tak dostávají dotazy, zdali už neplánují založit rodinu. „Je pravda, že když dáváme otázky a opovědi na Instagramu, tak dost často se nás lidé ptají na miminko, ale nechápeme proč. Já nemám ve svém okolí nikoho zdravého a normálního, kdo by s někým byl a po dvou, třech měsících si udělali dítě, takže my to asi ještě neplánujeme,“ smál se Kryštof.

„Já se tomu směji, protože nám ty otázky chodí, řekla bych i denně, a mě to fakt udivuje, jak to může někoho napadnout, že asi tak po dvou měsících bychom snad plánovali miminko,“ doplnila Denisa.

A jak to mají tedy se společným bydlením? „Tak my vlastně tím, že bydlíme u mě, já mam pronajatý byt tady v Praze a Deny tráví hodně času v Praze, takže to společný bydlení už probíhá, ale není to o tom, že bychom si spolu našli byt a tam se přestěhovali,“ doplnil Kryštof během našeho rozhovoru. ■