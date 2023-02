Jde to i bez muže. Kateřina Brožová vyrazila do společnosti sama. A ukázala sexy nožky

Kateřina Brožová dorazila na akci bez mužského doprovodu a náležitě si to užila. Super.cz

Sympatická herečka Kateřina Brožová (54) se po rozpadu vztahu s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (53) na veřejnosti neukázala s žádným mužem. Kateřina měla od té doby jeden vztah, ale nevyšel. Single život jí ale naopak prospívá. Půvabná blondýnka dorazila sama na módní přehlídku Natali Ruden (52) v prostorách Pražského hradu a náležitě si to užila.

„Chtěla jsem přijít v dlouhých večerních šatech, ale pak jsem si říkala, že byly příliš okázalé a příliš lesklé. Tak jsem zvolila střídmější střih, říkala jsem si, že ještě mohu ukázat nohy,“ svěřila se smíchem herečka pro Super.cz.

Přípravy jí ale zkomplikovala i nečekaná událost. „Měla jsem celý den natáčení, a když jsem přijela domů a měla jsem hodinku na to se připravit, tak nám vypli proud. Takže s mokrou hlavou v koupelně a po tmě to nebylo úplně ideální. Pak teda rozsvítili a byl to fofr."

Herečka se také těší na to, až vyrazí se svou dcerou na dovolenou. „Pojedeme na hory, těším se na lyžování, chystáme se s dcerkou a moc se na to těším,“ dodala Kateřina Brožová. ■