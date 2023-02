Do očí se jí dívat nebudete. Zpěvačka ze SuperStar své přírodní šestky nasoukala do neuvěřitelného výstřihu

Adéla Krejdlová ze SuperStar zvolila odvážný model. Super.cz

Zpěvačka, která se probojovala mezi 25 nejlepších v SuperStar, se na společenské akci objevila v outfitu, kde se jí do očí dokázal dívat opravdu málokdo. Zvolila šaty s pořádně hlubokým výstřihem. "Přišla jsem s přítelem, snažila jsem se to zmírnit. Ale když to máš, tak to ukaž," řekla Super.cz zpěvačka s přírodními šestkami a postavou krev a mlíko.

Vypadá, že váhu neřeší a vždy volí dokonalé outfity, ve kterých vypadá skvěle. "Možná to není vidět, ale řeším to, dala jsem si předsevzetí jako spouta holek. Začala jsem cvičit, chci to vyrýsovat," prozrazuje.

"Kdybys viděla, kolik mám věcí a oblečení a jak se snažím všechno kombinovat, aby to vypadalo dobře, abych se v tom neutopila a dala ženskost najevo, tak bys to pochopila. Můj přítel z toho kvete. Vždycky z toho vykouzlím outfit, ve kterém vypadám o dvacet kilo hubenější," vysvětluje Adéla.

Zpěvačka je s přítelem osm měsíců. "Já nikdy předtím neměla žádný vážný vztah, je to moje první velká láska. Doufám, že to vydrží. Bydlíme spolu, pořídili jsme si pejska, je to moc fajn," dodala Adéla na tiskové konferenci Miss Czech Republic. ■