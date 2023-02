Krysař, který sahal kolegovi do rozkroku, se bude ženit: Patnerku, s níž má 2 dcery, požádal o ruku už podruhé

Přemysl Pálek a Charlotte Doubravová se budou brát. Super.cz

Přemek s Charlie už mají dvě dcery, na svatbu ale až donedávna nemysleli. A to přestože herec svoji partnerku požádal o ruku už před sedmi lety, plánovat začali teprve letos. "Já totiž řekla, že už to neplatí, protože je to dlouho," vysvětlovala Charlotte. "Tak jsem ji loni požádal o ruku podruhé," upřesnil Přemek. Svatba by měla proběhnout na poli, svatebčané budou bosí, dcery jim půjdou za družičky a doplnili i další podrobnosti včetně popisu prstýnku, který Přemek Charlie daroval.

Protože jsme se potkali v Divadle Radka Brzobohatého, kde pózovali v kostýmech z erotické parodie Padesát odstínů, popovídali jsme i o tom, jak jim funguje sexuální život v reálu. Co prozradili, se dozvíte v našem videu. ■