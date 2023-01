Missí nemoc opět zaútočila! Úřadující nejkrásnější Češka poslala po pěti letech k vodě partnera

Krystyna Pyszková přiznala rozchod s partnerem Super.cz

Další kráska, která ve svém kralujícím roce přišla o partnera. Úřadující Miss Czech Republic Krystyna Pyszková (24) přiznala, že se rozešla se svým přítelem Radkem, se kterým chodila téměř pět let.

"Bohužel nastaly nějaké situace, které dospěly k tomu, že jsme se rozešli. Momentálně jsem single. Na druhou stranu mám teď více čas se soustředit na sebe. Čeká mě světová soutěž Miss World, dávám všechnu energii do toho," řekla Super.cz Krystyna.

"Byly nějaké věci, které mě z jeho strany ve vztahu zklamaly Snažili jsme se to zachránit, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Zůstali jsme kamarádi,co se dá dělat," krčí rameny modelka.

Uvědomuje si, že i kvůli její kariéře se neviděli tak často, jak je možná ve vztahu běžné. "Pořád cestuji, jsem stále v zahraničí, nemám každý den čas chodit ven. Bylo běžné, že jsme se třeba měsíc neviděli," dodala Pyszková na soustředění nových finalistek Miss Czech Republic ve Spojených arabských emirátech, kam dívkám odletěla pomáhat s přípravou na finále a předává jim zde své missí zkušenosti. ■