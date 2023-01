Po skandálu s údajnou nevěrou radostná zpráva: Adam Levine z Maroon 5 a Behati Prinsloo jsou trojnásobnými rodiči

Rodina Adama Levina a Behati Prinsloo už se prý rozrostla o dalšího člena. Profimedia.cz

Pár, který se vzal v roce 2014, už vychovává dvě dcery. Mají šestiletou Dusty Rose a o dva roky mladší Giu Grace. Zmiňovaný magazín zveřejnil v pondělí informaci o tom, že se Adamovi a Behati nedávno narodilo dítě, ale samotná dvojice si zatím nechává podrobnosti pro sebe.

Frontman kapely Maroon 5 se ale zřejmě bude muset ještě dost snažit, jelikož původem namibijská modelka loni prozradila, že by chtěla dětí hned pět. V době, kdy byly její dvě děti malé, si ale prý další vůbec nepřipouštěla.

„Víš co, nikdy neříkej nikdy. Chceme velkou rodinu, ale kdo ví? Necháme to na osudu a na tom, co se stane. Co se má stát, to se stane. Takže vlastně nemáme žádné limity,“ naznačila Prinsloo v minulosti.

Loni dvojice musela ustát i zpěvákův skandál, kdy byl nařčen, že po sms zprávách koketoval s jinými ženami. I v těchto chvílích při něm však jeho žena stála, přestože byla po obviněních prý rozrušená. „Behati je naštvaná, ale věří mu, že nedošlo k ničemu víc. Celou tu dobu byli spolu. Cítí, že jsou ve šťastném manželství, ale když zjistila, co se dělo za jejími zády, byla v šoku,“ sdělil v říjnu zdroj blízký dvojici pro Just Jared. ■