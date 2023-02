Visí nad ní stigma psychické nemoci, přesto se nebojí mluvit: Je těžké si říct o pomoc, míní kráska z Ordinace

Hana Kusnjerová prozradila, proč promluvila o psychické nemoci. Super.cz

Je to jen pár týdnů, co šla doslova s kůží na trh. Herečka Hana Kusnjerová, kterou známe jako sestřičku Ladu ze seriálu Ordinace v růžové zahradě, otevřeně promluvila o svém boji s úzkostnými stavy a panickými atakami.

S herečkou jsme se setkali na představení nového seriálu Zlatá labuť, mezi jehož hrdinkami se také objeví, takže jsme si o jejích problémech mohli promluvit osobně. Bavili jsme se samozřejmě i o běžnějších věcech jako je například móda, protože v seriálu ztvárňuje roli vedoucí módního oddělení v obchodním domě.

Hanka se na slavnostní událost vyfikla do halenky, kterou hned tak někdo nemá. "Koupila jsem ji v second handu v Budapešti. Mám ráda udržitelnou módu. Ale přiznám se, že v civilu vypadám spíš jako třináctiletý kluk a ideálně chodím v teplákách," usmívala se.

Rychle jsme se ale dostali k tomu, proč se vlastně rozhodla otevřít se a prozradit, že bojuje s psychickými problémy. "Cítila jsem to tak a měla tu potřebu. Netajila jsem se s tím kamarádům a kolegům, protože mi to tak zasáhlo do života, že nešlo dělat, že to neexistuje. Zjistila jsem, že spousta z nich se s něčím podobným potkala, potýká se s tím, ale nemluvili o tom. Já vyrůstala v prostředí, kde se psychická nemoc bez rozdílu rovnala pobytu v Bohnicích a braní hrozných prášků," svěřila.

Právě na tato stigmata chtěla svým prohlášením upozornit a s reakcemi je spojená. "Jsem ráda, že mě lidé oslovují, mám velký ohlas, chodí mi děkovné maily i zprávy, protože je velmi těžké si to přiznat a říct si o pomoc," míní herečka, která je momentálně stabilizovaná a právě v tu chvíli o problému začala mluvit. "To svědčí o tom, že to nejhorší je snad za mnou," uzavřela. ■