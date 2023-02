Rakušanka dala přes dvě mega za proměnu ve ‚strnulou bimbo panenku‘. Dnes je z ní úplně někdo jiný

Kitty měla vždy ráda všechno extrémní, dnes je ale úplně někdo jiný... Profimedia.cz

Kitty o sobě říká, že vždy zbožňovala všechno mimořádné a přehnané, od make-upu až po úpravy, až se tím vším stala posedlá. V současnosti tvrdí, že má v těle nejméně tři kilogramy silikonu. Nejvíce je ho pochopitelně v jejích prsou, ale výplně byste našli i v jejích rtech, zadečku či tvářích. Proměna v živoucí bimbo panenku už ji stála v přepočtu více než dva miliony korun, a to jen za procedury. Do této sumy Kitty prý nepočítala další statisíce za make-up, oblečení, doplňky a další ‚nezbytnosti‘.

„Mám největší možné implantáty do hýždí, které jsem si nechala udělat loni v březnu. Byla to nejbolestivější ze všech mých úprav, ale stálo to za tu bolest, miluji svůj kulatý zadek,“ říká žena, jež má v plánu brzy podstoupit další radikální zvětšení ňader.

„Většina mého těla prošla liposukcí, jako břicho, stehna, boky a paže. Nechala jsem si udělat niťový lifting spodní části obličeje a oblasti brady, aby působila extra špičatě. Každé dva měsíce chodím na výplně, aby byly mé rty ještě větší, a na výplně lící, aby byly hodně vysoko, a na ošetření nosoretních rýh. Dále mám botox snad všude v obličeji pro extra umělý vzhled, jako má zamrzlá panenka,“ říká Kitty, co bylo jejím snem.

Zároveň přiznává, že vyrůstala ve velmi konzervativní rodině, kde se nemohla plně projevit. Věří, že i to částečně přispělo k jejímu současnému životnímu stylu, kdy miluje veškerý extrém. ■