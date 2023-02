Takhle líbal nadšený Pavel Nedvěd partnerku Daru Rolins! Exkluzivní fotka fotbalové star a sexy zpěvačky z jejího koncertu

Dara Rolins a Pavel Nedvěd Foto: Luboš Prager

"Bylo to nejkrásnější vyvrcholení raketové cesty od nápadu, který nevzniknul v mé, ale v hlavě Leoše Mareše. Stalo se to na vzpomínkovém koncertě v O2 areně na počest Karla Gotta. Nasadil mi tam brouka do hlavy a nepřestal mě s tím nápadem bombardovat, dokud jsem neřekla, že do toho jdu," řekla Super.cz Dara. "Jsem šťastná, že jsem to udělala. Byl to ten nejkrásnější dárek k narozeninám," usmívá se.

Před koncertem toho moc nenaspala. Nervy pracovaly naplno. "Stres jsem měla během celých příprav. Nespala jsem moc dobře, to přiznávám," prozradila Dara s tím, že na koncertě měla také své přátele ze světa šoubyznysu, svoji dceru Lauru, která dokonce vystoupila, a v publiku jí tleskala její láska Pavel Nedvěd. ■