Pátá nejkrásnější dívka světa porušila striktní pravidla soutěže: Teď se chystá dobýt Hollywood

"Pozvali zpět jen vítězku Isabellu a dívku z Kambodži, která skončila na devátém místě," krčí rameny Bečková. "Také mě to překvapilo, protože nám říkali něco jiného, ale nedá se nic dělat. Stále jsem čekala, ale nikdo se mi od návratu neozval, a už nebudu čekat, moje cesta bude na druhou stranu, do Ameriky," prozradila Super.cz Marianna, která již za pár dní odlétá do Los Angeles.

"Letím si za svými sny, za svojí hereckou kariérou. V srpnu jsem tam poznala spoustu nových lidí, pozvali mě na hlavní sezónu, která nyní začala, kdy jsou castingy pro Netflix nebo HBO. Chodím na herecké kurzy, snažím se rozvíjet, uvidíme, co z toho bude," těší se na nové příležitosti modelka.

Její partner Alex letí s ní. Málokdo tušil, že se vídali i během jejího tříměsíčního pobytu v Asii v rámci Miss Grand. A to to bylo přísně zakázáno. "Byl se mnou i v Thajsku. Zatímco my jsme byly s holkama v Bangkoku, on byl na nedalekém ostrově. Nesměli jsme mít s sebou partnery, je to tam zakázané, byla to setkání vždycky na tajňačku. Nikdo netušil, že se vídáme. Jsme šťastní, že spolu můžeme odletět do Ameriky, kde budeme pořád spolu," usmívá se Bečková.

Mariana nemá velká očekávání, že se jí podaří v Americe hned uspět. "Mám štěstí, že si vydělávám online, na Istagramu, mám spoustu peněz našetřených. Asi tam utratím všechny své peníze, dám je do kariéry. Jedu to zkusit, nemám očekávání, Je tam tisíce holek, které vypadají stejně jako já a jsou i mnohem lepší herečky. Letím se učit od těch nejlepšcíh, táhne mě to tam už několik let," dodala úspěšná modelka. ■