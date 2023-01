Šílenství z Prostřeno! Speciál neskončilo: Interpretku hitu Pejskové se koušou urazila Monika Binias. Tohle prý řekla

Marie Pojkarová má k dílům Prostřeno! Speciál také co říct. FTV Prima

K dílům Prostřeno! Speciál má co říct i zpěvačka Marie Pojkarová (67), kterou proslavil hit Pejskové se koušou. Super.cz poslala rozsáhlý elaborát, ve kterém natáčecí týden popsala ze svého pohledu. Nebudeme opakovat vše, co se odehrálo, protože to už mohli televizní diváci vidět na obrazovkách, některé momenty bychom ale přece jen vypíchli.