Katy Perry zbožňuje exmanželku svého snoubence Blooma. S Mirandou Kerr se sešla na akci a vyznala se jí přede všemi

Osudové ženy Orlanda Blooma pojí téměř sesterský vztah... Profimedia.cz

Popová diva Katy Perry, jež je hercovou snoubenkou a zároveň s ním má dvouletou dceru Daisy Dove, je u vytržení z jeho ex, s níž má představitel Legolase pro změnu syna Flynna (11). V sobotu spolu pózovaly fotografům během 20. ročníku G’Day USA Gala v Los Angeles.

Katy zároveň onoho večera předávala Mirandě jedno z ocenění, konkrétně Excellence in the Arts Award a během jejího proslovu zaznělo: „Spousta z vás je možná zmatených, proč Mirandě předávám toto ocenění. Moc se to nehodí do příběhů o bývalých a nových manželkách. Mnozí v médiích by nás raději viděli zápasit v blátě... Ale tohle je o lásce a Miranda je láska. Jsem tak vděčná za naši moderní smíšenou rodinu. Je to, jako kdybych získala další sestru,“ překvapila mnohé svými slovy zpěvačka.

Pravdou je, že Miranda s Katy vůči sobě nemusí cítit žádnou zášť, jelikož Miranda byla za Blooma provdaná v letech 2010 – 2013 a s Katy začal Bloom chodit až tři roky po jejich rozvodu. Australská modelka, která byla dlouhá léta andílkem Victoria's Secret, se tou dobou již zasnoubila se svým současným manželem a jedním ze zakladatelů Snapchatu Evanem Spiegelem (32), s nímž má syny Harta (4) a Mylese (3). ■