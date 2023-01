Exmanžel Pamely Anderson, o kterém herečka tvrdí, že si ho nikdy nevzala, jí odkázal stovky milionů

Pamela Anderson a Jon Peters Profimedia.cz

„Vždycky Pamelu budu milovat, vždycky bude v mém srdci. Popravdě jsem jí ve své poslední vůli zanechal 10 milionů dolarů,“ uvedl pro Variety. „Ona o tom ani neví, nikdo o tom neví. Říkám to teď úplně poprvé. Možná bych neměl. Ale je to pro ni, ať už to potřebuje, nebo ne,“ dodal.

Zpráva, že se Peters a Anderson vzali, tehdy šokovala svět. O to víc šokující bylo, když po 12 dnech vyšlo najevo, že svazek nikdy nebyl papírově legální. Ačkoliv ho Pamela nejprve přiznala, od té doby ho vehementně popírá. O Petersovi však mluví pouze v superlativech.

„Je skvělý a velmi ovlivnil můj život. Miluji ho do morku kostí,“ nechala se mimo jiné slyšet. Co se týče Peterova štědrého odkazu herečce v závěti, jako známý hollywoodský producent si ho jistě může dovolit. Otázkou pouze je, co na něj řeknou jeho čtyři ratolesti.

Není tajemstvím, že Pamela opravdu nemá štěstí v lásce. Když nepočítáme Peterse, byla vdaná celkem pětkrát, a všechny svazky skončily rozvodem. Poprvé jí to nevyšlo s Tommym Leem. Byli svoji v letech 1995-1998 a mají spolu dva syny. Mezi další manžely patří Kid Rock, za nějž byla vdaná od roku 2006 do 2007, Rick Solomon, se kterým jí to vydrželo napoprvé od roku 2008 do 2009, napodruhé od roku 2014 do 2015, a konečně Dan Hayhurst, za kterého se provdala v roce 2020 a s nímž se rozvedla o dva roky později. ■