Výměna manželek plná emocí: Zuzka je čuně, zděsí se maminka při pohledu na špínu v domácnosti

Maminka z Výměny manželek bude v šoku z nepořádku. TV Nova

Středeční Výměna manželek nabídne opět pohled do dvou zcela odlišných domácností. Puntičkářská Vendy se přestěhuje z panelového bytu v Teplicích do rozestavěného domu v obci poblíž Klatov k rodině se dvěma malými dětmi. Na druhou stranu zamíří Zuzka do rodiny, kterou tvoří dvě maminky s malým miminkem.