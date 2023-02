Harrymu Stylesovi praskly kalhoty v rozkroku během koncertu: A přímo před slavnou herečkou, do které býval blázen

Harry Styles Foto: Super.cz/Profimedia

Harry Styles (29) zrudnul jako rajče a málem se hanbou propadl, když mu při losangeleském koncertě ruply gatě v rozkroku. Jako by to nestačilo už samo o sobě, došlo k tomu nejen před zraky diváků, ale také herečky Jennifer Aniston (53), která se na jeho vystoupení přišla podívat.

Rozdováděný Harry tančil po pódiu, když při podřepu jeho kožené kalhoty nevydržely a roztrhly se. Zpěvák si toho samozřejmě všiml a pele si bleskově zakryl rukou, i když pod kalhotami měl naštěstí i spodky.

The moment Harry Styles realized he ripped his pants >pic.twitter.com/xjel1cVEip — m ᴴ ✡︎ fan account. (@HarryPromote) January 27, 2023

A hned se publiku omlouval: „Roztrhly se mi kalhoty. Cítím, že se musím některým z vás z první řady omluvit, tohle je show vhodná pro celé rodiny,“ litoval incidentu. „Co vy, pane, jste v pořádku? Přísahám, že to nebylo součástí show,“ snažil se odlehčit situaci.

Aby nemusel opouštět pódium a utíkat do šatny, vzal si Harry duhovou vlajku na podporu LGBTQ+ komunity a omotal si ji kolem pasu.

Fanoušci šli z incidentu do kolen, na Twitteru pak vehementně komentovali, jaká je ironie, že se něco takového Stylesovi přihodilo před zraky jeho dětského idolu.

Že byl jako dítě poprvé zamilovaný do Jennifer Aniston, přiznal v lednu 2020 v pořadu Ellen DeGeneres.

„Nebyly to kalhoty Gucci na zakázku? Nejsem si jistá, že značka stála o takovou reklamu,“ žertovali mimo jiné fanoušci na sociální síti.

Styles mírný trapas nicméně přežil a zdá se, že mu ho rozhodně nikdo nezazlívá. Zpěvák je uprostřed svého turné Love On Tour, v rámci kterého zavítal v druhé polovině loňského roku i do Prahy. Se show sklízí velký úspěch, a to i když se před diváky neobnažuje. ■