Michal Malátný zažil na letišti šok. Rodina ho musela opustit a odletět do Egypta bez něj!

Michal Malátný Profimedia.cz

To, že zjistíme, že máme propadlou občanku, pas či řidičák, se může stát komukoliv. Když ale chcete zrovna odletět na dovolenou, kam vás bez pasu nepustí, zůstanete trčet na letišti a odejdete domů. To se stalo i Michalu Malátnému (52) z kapely Chinaski. Když měl s rodinou odlétat do Egypta, až na letišti zjistil, že má neplatný cestovní pas.