V pouhých 45 letech zemřela hvězda seriálu 24 hodin a Tess ze hry The Last of Us

Zemřela talentovaná herečka Annie Wersching. Profimedia.cz

„V duši naší rodiny je dnes propastná díra. Ale (Annie) nám zde zanechala nástroje, abychom ji zaplnili. Uměla najít nadšení i pro ten nejjednodušší moment. Nepotřebovala k tanci hudbu. Naučila nás nečekat na dobrodružství, ale naučila nás nalézt ho ve všem. A my ho najdeme,“ napsal její manžel.

Rovněž herečtí kolegové už vyjádřili zármutek nad jejím odchodem. Například režisér seriálu 24 hodin Jon Cassar napsal: „Moje srdce je rozbité na víc kousků, než dokážu spočítat. Annie přišla do mého světa s otevřeným srdcem a nakažlivým úsměvem. Měla takový talent, až mi vyrazila dech. Annie se stala víc než jen kolegyní, stala se skutečnou přítelkyní mou, mojí rodiny a každého člena štábu, který s ní pracoval.“

Kromě seriálu 24 hodin, v němž si Annie zahrála agentku FBI po boku Kiefera Sutherlanda, se Wersching objevila rovněž v Upířích denících, Castlovi na zabití či v remaku seriálu Dallas z roku 2013. Počítačoví hráči ji pak jistě znají jako Tess z populární hry The Last of Us, které propůjčila svůj hlas. ■