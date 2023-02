Ani po třech těžkých operacích se nevzdává. Muzikálová zpěvačka se překonala a rozbalila to na jevišti ve velkém

Hana Křížková to umí pěkně rozparádit. Foto: Jaroslav Hauer

A tak až v lednu dodatečně oslavila 40 let na scéně a loňské 65. narozeniny. Rekonvalescenci na chvíli vypustila z hlavy a rozbalila to během koncertu v pražském Divadle Hybernia. „Pánové, víte, že i my máme spolu výročí? Vystupujeme spolu 25 let a já jsem za to moc ráda. Je mi ctí,“ pronesla Hanka Křížková směrem k devíti muzikantům v čele s Martinem Kumžákem.

Přišla ji například podpořit i dlouholetá kamarádka, herečka Naďa Konvalinková (71). „Bylo to moc krásné, Hanička je úžasná. Krásně to procítila, odzpívala. I slzu jsem zamáčkla,“ svěřila se nám herečka.

V sále kromě jiných hostí seděla také další kamarádka, herečka a malířka Iva Hüttnerová, bývalá kuchařka prezidenta Havla Čirina Košíková nebo režisér muzikálů na ledě a producent Jindřich Šimek i se svou manželkou, mistryní světa v krasobruslení Radkou Kovaříkovou. Přišli i moderátor Aleš Cibulka s životním partnerem Michalem Jagelkou či zpěvačka Magda Malá (55). ■