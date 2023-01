Takhle rozdivočené je jen tak neuvidíte. Nejkrásnější dívky Česka se na luxusním plese pěkně odvázaly

Finalistky soutěže krásy si večer užily na maximum. Foto: Česká Miss Essens

O víkendu se spousta známých tváří rozjela do moravské metropole. Právě v Brně probíhala jedna z nejluxusnějších společenských akcí v zemi. Na Plese jako Brno nechyběly ani tři hlavní finalistky České Miss Essens. Vítězka Vanesa Švédová, která se připravuje na Miss Universe, si teď, coby nejkrásnější dívka roku 2022, podobné akce náležitě užívá. „Je to velká pocta, že se s holkama můžeme účastnit této akce. Jsme v rukou špiček v oboru, spolupracujeme s prestižními značkami, a to všechno ze dne na den. Ještě pořád zpracovávám, že se mi to děje,“ svěřila se Super.cz.