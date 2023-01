Autorka hitu Boky jako skříň chce dobýt svět. Své štěstí zkusí v Eurovizi

Autorka hitu Boky jako skříň zabojuje v Eurovizi Super.cz

Zpěvačka a textařka Patricie Fuxová se proslavila zejména poté, co napsala český text k písni All About That Bass americké zpěvačky Maghan Trainor s názvem Boky jako skříň, kterou posléze nazpívala Ewa Farna (29). „ Já jsem tu píseň napsala na Vošce, kde jsem studovala a dělala jsem takový večírky a Ewa tam přišla, já tam tu píseň zpívala a nikdo mi tu píseň nechtěl věřit a Ewa řekla, že by se jí ta píseň docela hodila, tak jsme se domluvily ,“ zavzpomínala pro Super.cz textařka.

Se svojí kapelou Vesna vydala dvě desky včetně duetů s Vojtou Dykem (37) či Františkem Černým. Ted mají muzikanti před sebou velkou výzvu. Nedávno se totiž dozvěděli, že se stali národními finalisty hudební soutěže Eurovize, a tak budou bojovat o postup do světového finále.



Natáčení k soutěžní písni s názvem My sister´s crown probíhalo v místě Gabriel Loci, v bývalém benediktínském klášteře, který připomíná Bradavice z Harryho Pottera. Celý tým se při natáčení inspiroval také vizuálním světem Tima Burtona. „Říkali jsme si, že baby nebude stát v koutě a zkusíme něco provokativnějšího a něco, co na velkém podiu v Liverpoolu by se neztratilo. Ačkoliv člověk neví, zdali poustoupí, tak už teď na začátku musí myslet na to, s čím by do světa jel. Takže jsme chtěli, aby ty kostýmy byly fakt výrazné a ta píseň, protože je výrazná, aby měla hodící se kostýmy.“

V klipu si zahrála i historička Lilia Khousnoutdinova (34), která se s nadací Propolis rozhodla vznik klipu podpořit. „Když jsem zjistila, o čem ta písnička je, že tam jsou feministická témata, o svobodě, nezávislosti, tak tam vůbec nebylo co řešit,“ prozradila nám Lili.



Kapela Vesna a další semifinalisté Markéta Irglová, písničkář RODAN, zpěvačka Pam Rabbit a Michaela Charvátová vystupující pod uměleckým jménem Maell, budou bojovat o cestu na Eurovizi již dnes večer ve 21 hodin. Živý přenos můžete sledovat na oficiálním YouTube kanálu soutěže, a také v iVysílání ČT. ■