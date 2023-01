Štefan Margita bude podruhé „dědečkem“: Pěvec promluvil o vztazích v mladé rodině, ke které má blízko, a svěřil pohlaví miminka

Štefan Margita bude podruhé "dědečkem" Super.cz

"Je takové divné, že se ta paní pustila rovnou do mě. Protože když má někdo někoho rád jako tu malou, nemohu říct jediné špatné slovo, když ta malá přijde, je úžasná. Myslím si, že si to v první řadě musí srovat ta maminka s dcerou a dát se dohromady. Snad bude klid... A když nebude klid, tak nebude," krčil rameny pěvec.

"Když si myslí, že bude tímto způsobem ubližovat, je to její věc. I když mě zaráží, že to naplánovala zrovna před mojí O2 arénou. Statečně se přiznávám, nejsou to příjemné věci. Hlavně kdybych někomu ubližoval, tak to pochopím, ale nic takového se nestalo. Řešit rodinný vztah jiné rodiny, do toho se plést nemůžu a nesmím," svěřil.

Novinkou je, že Michal Kindl s partnerkou čekají další dítě. Bude jej brát Štefan opět jako svoje vnouče? "Přiznám se, že se k tomu už radši nebudu tolik hlásit, dám si pozor. Ale prozradím, že to bude opět holčička," řekl Super.cz. ■