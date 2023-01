Gabriela Partyšová poprvé ve společnosti s novým přítelem: Takhle v obří róbě zářila po jeho boku

Gabriela Partyšová Super.cz

Luxusní akci v moravské metropoli, která se konala po dvouleté pauze, si nenechala ujít řada známých osobností. Mezi hosty Plesu jako Brno! nechyběla ani moderátorka Gabriela Partyšová (44), která byla na večírku k nepřehlédnutí. A to nejen kvůli své okázalé róbě.

Na slavnostním bále se totiž poprvé objevila po boku svého partnera. S podnikatelem Igorem Faitem tvoří pár již několik měsíců, ale dosud se k jejich vztahu příliš vyjadřovat nechtěla. „Je to tak, je to poprvé, co jsme společně někam vyrazili,“ svěřila se Gabriela Partyšová, která na ples oblékla honosné šaty z dílky návrhářky Zuzany Lešák Černé.

„Jsme spolu už nějaký čas. Rozhodně se nechceme schovávat a chodíme rádi do společnosti, takže jsme si tento ples nemohli nechat ujít. Také proto, že jsme oba z Brna, což nás spojuje,“ řekla Super.cz Partyšová s tím, že událost se odehrávala v galerii jejího partnera, po jehož boku rozdávala úsměvy a trávila většinu večera.

„Jsme rádi, že si můžeme ples užít společně. Těšili jsme se na naše přátelé a na vše co tento úžasný ples v mém rodišti nabízí,“ dodala Gabriela Partyšová s úsměvem. Spolu s partnerem si užívala nejen skvělého jídla a pití, ale večer trávili také na tanečním parketu. ■