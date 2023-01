V noci spala jen dvě hodiny! Hvězda Inkognita tři měsíce po porodu poprvé ve společnosti. Takhle jí to slušelo

Petra Nesvačilová Super.cz

"Strašně si to užívám. Je to náročné, to ano. Jsem nervózní, ospalá, někdy nerudná. Ale je to skvělý. Chodíme často na procházky několikakilometrové, mazlíme se, je to fakt krásný," prozradila s úsměvem Petra.

Dcera jí vyspat moc nenechá. "Dnes jsem spala málo. Spala jsem od jedné do tří a pak už to bylo horší. Měla jsem krizi kolem Vánoc. Dárky, kojení, balení, aby všechno bylo perfektní, to mě vyčerpalo. Ale už jsem se zase nahodila a je to dobrý," usmála se na akci, kam přišla podpořit svoji kamarádku Hanku Vágnerovou.

"Pomalu se setkávám se sociálníma věcma jako je pošta a obchod a teď i společenská akce. Jsem taková trošku mimoňka. Šišlání si hlídám. Občas šišlám i na Jasmínku, můj muž řekl, že bych to mohla zkusit i normálně," směje se.

Lehce se chce vracet také do práce. "Budu se vracet do Inkognita. To jsou dva natáčecí dny, to se dá. Bude hlídat moje maminka. Na jaře bych měla mít představení v divadle Ungelt, na to se moc těším. Bude fajn si udělat trošku odstup od mateřství," dodala. ■