Tři měsíce po porodu už v práci! Jitka Boho se ukázala ve společnosti poprvé se synem

Jitka Boho Super.cz

"Malý spí, je tady taky. Doufám, že bude i spát během mého moderování. Dnes mám s sebou kamarádku, manažerku. Pokud by začal plakat, půjde vozit. Snad to neprořve," řekla Super.cz těsně před uvedením akce Jitka.

Oblékla černé šaty a vypadalo to, že všechna těhotenská kila jsou pryč. Už po porodu dcery Rozálie si pochvalovala, že po šestinedělí už neměla žádné kilo nahoře, dokonce měla ještě nižší váhu než před těhotenstvím.

"Teď ještě kila nahoře jsou, jsou schované v bříšku. Jde to pomaleji než s Rozálkou. Začala jsem cvičit, jde to pomaleji, ale jsem s tím smířená," vysvětlila na představení nové kosmetiky. " S Rozálkou jsem po šestinedělí měla ještě méně kilo než před otěhotněním. Teď je to jinak, je mi přes třicet, metabolismus funguje jinak," vysvětluje.

Dvojnásobná máma se snaží nezanedbávat staršího potomka. Nechce, aby se Rozálka cítila jako na druhé koleji. "Snažím se to vyrovnávat. Má to těžký, je to prvňáček, je to pro ni velká změna. Do toho sourozenec. Přes den je Rozálka ve škole, věnuju se naplno malému. Pak se prohodí role. Tatínek je s malým a já jsem s Rozálkou, děláme úkoly," dodala Jitka Boho. ■