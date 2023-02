Nikol Švantnerová už má pár týdnů před porodem problém vyjít schody v domě! Prozradila, jak je na tom

Nikol Švantnerová Foto: archiv N. Švantnerové

"Nemůžu lyžovat, běhat po horách nebo maratony, ale snažím se stále něco dělat. Pohyb potřebuju. Ale už mě zmůže i to, když musím několikrát vyjít schody u nás na baráku, když uklízím. To pak vydýchávám dost dlouho," řekla Super.cz Nikol.

"Jsou dny, kdy jsem hodně unavená a dává mi to zabrat. Občas jdu spát v osm večer," vysvětluje s tím, že hodně omezila i práci. "Cestování je pro mě už náročnější. Mám to do Prahy tři hodiny a pak zase tři zpět. Už jsem unavená. To delší sezení už mi taky nedělá dobře. Spoustu věcí jsem musela omezit," vysvětluje.

"Těhotenství si chci hlavně užít a odpočívat. Práce bylo hodně předtím a bude i potom," usmívá se nastávající maminka, která je především ráda, že je miminko v pořádku.

"Vše je bez problémů. Maličká má dvě kila, má ukázkovou váhu, dělá nám radost. Náležitě kope. Občas mi moji akčnost dává dost najevo, asi ji to štve," usmívá se a dodává, že doma už má vše na příchod dcery zařízené.

"Kočárek, výbavičku, pokojíček. Vše máme. Chtěla jsem to co nejdřív, abych si ke konci mohla už dát nohy nahoru a odpočívat," dodala Švantnerová. ■