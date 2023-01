Agáta Hanychová se pustila do Richarda Sachera a on jí to oplácí Michaela Feuereislová

Ten protekční spratek mě nemůže urazit! Sacher se pustil do Hanychové, která ho označila za arogantního dementa

Agáta Hanychová (37) si během svého živého vysílání zase jednou pustila pusu na špacír a zhodnotila účinkování spisovatele, moderátora a novináře Richarda Sachera v Prostřeno!. Označila ho za arogantího dementa, který neumí stárnout. Ten na její slova pro Super.cz reagoval. Máme tady novou mediální válku?

"Tento protekční spratek mě nemůže urazit. Pamatuji si večírky na Občanské plovárně, kde vysedávala na klínech fotografů z bulvárních plátků a dělala jim pomyšlení, aby byla v médiích za hvězdu," napsal nám Sacher. "Když jsme točili Prostřeno! Special, Sámer Issa mně a Marii Pojkarové o přestávce vyprávěl o Agátě. Mimo jiné prohlásil, že když spolu chodili, byla skoro pořád namol a celé dny a noci jen řešila, jak se zviditelnit," tvrdí. Arogantní dement, který neumí stárnout. Agáta Hanychová nenechala na kolegovi ze šoubyznysu nit suchou Rozhodl se také rozklíčovat psychický stav Agáty, která je momentálně šťastně zadaná s Jaromírem Soukupem, s nímž čeká miminko. "Podle mě se Hanychová doteď nedokáže smířit s rozchodem s Jakubem Prachařem. Aby mu dokázala, že může mít kohokoliv, tahala se každý měsíc s někým jiným. Všechny ty frajery jen chladnokrevně využila k vlastní reklamě. V tom je vážně dobrá," uzavřel Richard Sacher. ■

