Nejzářivější šaty plesu v Brně! Těhotnou Švantnerovou s obřím bříškem a v křiklavých šatech nešlo přehlédnout

Nikol Švantnerová Herminapress

"Původně jsem chtěla šaty černé, pak jsem u Kuby Ponera zahlédla tuto látku a měla jsem jasno. Jsou nádherné, dokonalé, hodně výrazné. Přibrala jsem hlavně na bříšku, tak mi nevadí na bříško upozornit. Hlavně jsem si přála, aby byly pružné, pohodlné. A Kuba mi k nim vyrobil i kabelku," řekla Super.cz Švantnerová, který si honosný večer užívala.

"Jsem naprosto nadšená. Šaty jsem doplnila decentními diamantovými šperky," upřesnila Nikol, která zvažovala, zda ještě na ples v takto pokročilém stádiu těhotenství vyrazí.

"Hodně jsem zvažovala, jestli jít. Rozhodla jsem se, že to bude letos jediný ples, který absolvuji. Je to už náročnější, hlavně večery, podpatky. Každý den mám jiný, je to jak na houpačce, je to těžké plánovat. Mám tento ples hrozně ráda, patří mezi nejkrásnější u nás. Jsem ráda, že je po covidu zase na scéně. Navíc je to v Brně, mám to kousek od domova," dodala Švantnerová. ■