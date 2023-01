Richard Sacher vysvětluje aroganci a hysterii v Prostřeno! Speciál: Proč se choval jako neomalený prudič?

Richard Sacher uvedl na pravou míru své účinkování v Prostřeno! Speciál. FTV Prima

"Můj styl účinkování v pořadu Prostřeno! Special byl mnou vymyšlenou arogantní rolí. Od chvíle, kdy jsem přivítal Jara Smejkala ve dveřích a lekl se ho, jsem až do poslední vteřiny natáčení hrál divadlo. A to i včetně vyhrocených hádek a nevydařeného karaoke. Sám za sebe jsem byl pouze ve svém medailonku a taky během vaření," uvedl Sacher v prohlášení, které si nechal zautorizovat od televize Prima včetně času, kdy ho může vydat. Tedy až po konci posledního dílu.

"A proč jsem se rozhodl, že ze sebe udělám neomaleného prudiče? Intelektuální humor bohužel nepřipadal v úvahu, musel jsem zvolit jinou cestu. Štáb o ničem nevěděl," upřesnil Sacher, že při natáčení nejel podle nějakého připraveného scénáře od televize.

V Prostřeno! Speciál nebyla nouze o konflikty a výhrůžky.

FTV Prima

"Pobavilo mě, a zároveň vyděsilo, kolik diváků to vzalo vážně, mnozí se přímo rozčilovali a posílali mi nenávistné až výhrůžné vzkazy. Dokonce i přátelé mi psali esemesky, že mě v televizi absolutně nepoznávají. Prý se takto v civilu nechovám, co to má tedy znamenat?! Nemohl jsem nikomu odepsat, že záměrně hraju roli hulváta, jehož chování je častokrát doslova za hranou," uzavřel Sacher a teď zbývá jen spekulovat nad tím, proč to vlastně udělal. ■