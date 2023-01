Na jevišti ji poznáte jen podle hlasu: Takhle se díky paruce proměnila zpěvačka s typicky růžovou hřívou

Tereza Mašková má v novém muzikálu paruku. Super.cz

Se zpěvačkou Terezou Maškovou (26) jsme si povídali před zahájením zkoušek nového muzikálu The Bodyguard, v němž se bude v hlavní roli alternovat s Evou Burešovou (29). Žertovali jsme, že ji její fanoušci bez typické růžové hřívy na jevišti nepoznají. A když jsme ji uviděli na kostýmové press show, kde předvedla ukázky z muzikálu, nepoznali jsme ji ani my.

Tereza se dlouho muzikálu vyhýbala, chtěla se věnovat hlavně sólovému zpěvu. "To je sice pravda, že chci budovat hlavně vlastní kariéru, ale když přišla tahle nabídka, kde si zazpívám písničky Whitney Houston, kterou miluju od dětství, bylo jasné, že to vzít musím. Hrozně se na to těším a zároveň jsem nervózní, protože mám sice muzikál vystudovaný, ale je to krůček mimo moji komfortní zónu," řekla Super.cz.

"Nejsem úplné dřevo, tancování mě baví, zkouší se to a na to ty zkoušky jsou. Vždycky jsem bojovala, a i tady budu bojovat," míní vítězka páté řady Česko Slovensko hledá SuperStar. Novinkou pro ni byla i většina kolegů, s nimiž se předtím na jevišti nepotkala, takže pro ni bylo naskočit na prkna Hudebního divadla v Karlíně o to těžší. Po několika měsících zkoušek působila už docela sehraně. ■