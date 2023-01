Má nadváhu, jí jen knedlíky, je líný a neupravený! Charlotte Štiková se ostře pustila do manžela své sestry Ornelly

Charlotte Štiková Michaela Feuereislová

Manžel Ornelly Koktové (29) minulý týden označil sestru své ženy za vyžilou šedesátnici. Charlotte se nejdříve začla vysvětlovat, co stojí za její proměnou, ale nyní se rozhodla Pepovi Koktovi vrátit tvrdý úder.

Charlotte se před více než rokem dala na hubnutí a rozhodla se se svojí těžkou nadváhou něco dělat. Zhubla neuvěřitelných šedesát kilogramů. "Z pěkný holky je ztrhaná šedesátnice. Prostě jsem se zhrozil. Naposled jsem ji viděl v srpnu. To ještě vypadala celkem fajn. Ale tohle je hrůza. Něco je špatně. Musí se sebou něco udělat. Zhubnutí fajn, ale už je to moc. Podívejte na tu vaši fotku. Ztrhaný obličej a prázdný výraz," řekl nám Kokta.

Charlotte nejdříve vysvětlila, co se s její vizáží stalo. "Když je úbytek váhy tak velký, je naprosto běžné, že se kůže uvolní. Pak vzniknou "vrásky" na krku a rukou, takže najednou vypadáte starší. Naštěstí žijeme v době, kdy se tohle všechno dá dát pryč, na což se už nyní těším," řekla Super.cz Charlotte, která plánuje na své vizáži dál pracovat.

A co vzkazuje Pepovi? "Měl by se zamyslet sám nad sebou. Protože mít nadváhu a jíst jen knedlíky není v pořádku. Také neupravený celkový vzhled a problém jít z lenosti i na mini procházku. To také není O. K.," dodala Charlotte Štiková. ■