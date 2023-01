Arogantní dement, který neumí stárnout. Agáta Hanychová nenechala na kolegovi ze šoubyznysu nit suchou

Agáta Hanychová promluvila o Prostřenu! Michaela Feuereislová

Co na Prostřeno! říká Agáta? "Co ten pán, co nevím, ani jak se jmenuje, kde se vzal, co ten si o sobě myslí?! Novinář? Spisovatel? Za mě arogantní dement, který neumí stárnout. Je úplně mimo. Je strašnej," prozradila Agáta ve svém živém vysílání, kde odpovídala na dotazy svých fanoušků.

Naopak ji mile překvapil Sámer Issa. "Sámer byl dobrej," dodala Hanychová na adresu svého bývalého partnera, se kterým randila ještě coby náctiletá.

Samotný Richard Sacher se ale později nechal slyšet, že se z jeho strany jednalo o hru. "Můj styl účinkování v pořadu Prostřeno! Special byl mnou vymyšlenou arogantní rolí. Od chvíle, kdy jsem přivítal Jara Smejkala ve dveřích a lekl se ho, jsem až do poslední vteřiny natáčení hrál divadlo. A to i včetně vyhrocených hádek a nevydařeného karaoke. Sám za sebe jsem byl pouze ve svém medailonku a taky během vaření," uvedl Sacher v prohlášení s tím, že televize o ničem nevěděla.

Kromě Agáty se do něj ale navezla řada diváků. "Pobavilo mě a zároveň vyděsilo, kolik diváků to vzalo vážně, mnozí se přímo rozčilovali a posílali mi nenávistné až výhrůžné vzkazy. Dokonce i přátelé mi psali esemesky, že mě v televizi absolutně nepoznávají. Prý se takto v civilu nechovám, co to má tedy znamenat?! Nemohl jsem nikomu odepsat, že záměrně hraju roli hulváta, jehož chování je častokrát doslova za hranou," uzavřel Sacher. ■