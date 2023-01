Leoš Mareš má v Survivoru favorita: Je jím perverzní Martin s nudistickými sklony

Leoš Mareš je fanoušek Survivoru. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a TV Nova

Svého oblíbence si našel už i moderátor Leoš Mareš (46), a to pětačtyřicetiletého technika Martina, který byl do třiceti let členem církve Svědků Jehovových a neměl žádnou sexuální zkušenost, což otevřeně přiznal.

„Dámy a pánové, nový Braňo,“ napsal moderátor na své sociální sítě směrem k Martinovi, kterému rázem vyrostla fanouškovská základna.

Braňo byl účastníkem první série, kde sice nebyl favoritem na vítěze, ale stal se jedním z nejoblíbenějších hráčů nejen svými hláškami jako „nalijme si čistého mléka,“ ale také byl tím největším smolařem celé řady. Přesto se umístil na úctyhodném pátém místě.

Zda půjde i Martin ve stopách Braňa, je otázkou. Už jen skrz fakt, že se mu podařilo získat jako prvnímu individuální imunitu, a tak byl během vyřazování v bezpečí, ale je pravděpodobné, že by byl právě on tím, který by byl ostatními členy kmene vyřazen. Spoluhráče už totiž dokázal pořádně rozohnit svou povahou, narozdíl od „neškodného“ Braňa.

Po ostrově chodí nahý a nemá problém ukázat svou chloubu. Zejména něžnějšímu pohlaví nejsou příjemné jeho vulgární a někdy až perverzní komentáře, jak řekla i atletka Tereza.

„Budu rád, když Martin vypadne. Nemá tam co dělat, není mi vůbec sympatický,“ napsala jedna z divaček.

„Má zvláštní povahu, ale překvapil mě. Myslím si, že může být silným hráčem,“ uvedl další fanoušek. ■