Už nikdy nechci mít sex, nechala se slyšet modelka. Její ex to teď táhne s Cher

Amber Rose Profimedia.cz

Modelka Amber Rose (39) je single a neplánuje na tom nic měnit. Že byl rozchod s otcem jejího druhého syna Slashe (3) trochu bouřlivý, není tajemstvím. Amber ho veřejně obvinila z nevěry s dvanácti ženami, hudební producent Alexander Edwards (36) to následně sám přiznal. Teď je navíc ve vztahu se zpěvačkou Cher (76).

Amber nikdy neměla štěstí na muže, vybírala si převážně pány z hudební branže. Prvního syna Sebastiana (9) má s exmanželem Wizem Khalifou, randila ale i s dalšími rappery, jako je Kaney West nebo 21 Savage. Ani s jedním jí to ale nevyšlo a působí dost zhrzeně. Své myšlenky se nebála sdílet v podcastu Sofia with an F.

„Muži jsou v poslední době příšerní. Naprosto nechutní. Odporní. Chci zůstat sama do konce života,“ nechala se slyšet. „Už nikdy nechci s nikým sdílet svůj dům. Nechci nikoho v blízkosti mých dětí. Nechci mít sex…je mi to odporné. Nechci to,“ rozpovídala se.

Doplnila, že by jí nevadilo být lesbičkou, ale také bude spokojená sama. „Jsem velmi šťastná, že nemusím sdílet svou postel vůbec s nikým,“ dala na srozuměnou. A vzhledem k tomu, jak o mužích hovoří, se jí přání nejspíš splní.

Rose a Edwards se slavně rozešli v létě 2021 po třech letech vztahu. V listopadu loňského roku se pak producent začal objevovat s Cher. Většinu překvapil hlavně jejich věkový rozdíl 40 let. Cher ale na svého zajíčka pěje samou chválu a vztah si viditelně užívá.

„Navenek to může působit směšně, ale ve skutečnosti spolu vycházíme skvěle,“ vysvětlila legendární zpěvačka v show Kelly Clarkson. „Je báječný. A já nepřisuzuji mužům kvality jen tak,“ dodala. ■