Všechny vás miluju. Rita Ora poděkovala fanouškům za poslech nového singlu fotkou nahoře bez!

Rita Ora Profimedia.cz

Tak od téhle zpěvačky by se mohl učit každý, kdo potřebuje získat zájem široké veřejnosti. Rita Ora (32) vypustila do světa svůj nový singl a svým fanouškům poděkovala za přízeň netradiční cestou - fotkou, kde jim ukázala své tělo.



Rita Ora to s fanoušky prostě umí. Nedávno jim ukázala část ňadra, když promovala vydání svého nového singlu „You only love,“ teď se pro změnu ukázala zcela „nahoře bez.“ Na sociální síť pověsila snímek, na kterém klečí na posteli a jediné její oblečení je růžová sukýnka s flitry. Ňadra si pak sice zakrývá rukama, přesto ale fanouškům ukazuje dost ze své postavy a také svá tetování.