Pár dní před porodem ve společnosti: Zpěvačka italského původu předvedla bříško na konci 9. měsíce

Genny Ciatti Herminapress

Odpočítává dny, kdy se stane dvojnásobnou maminkou. Genny Ciatti (30) je aktuálně na konci 9. měsíce, to jí však nebrání v tom vyrazit do společnosti. Drobná zpěvačka italského původu čeká s manželem druhou holčičku a vypadá fantasticky.

„Tak jsme si to daly ještě 2v1 a po dlouhé době vyrazily mezi lidi,“ svěřila se zpěvačka, která si nenechala ujít křest videoklipu skupiny Babes. Na společenskou událost dorazila ve volných rudých šatech, které doplnila dokonce kozačkami na vysokém podpatku. „Těhotná ještě neznamená neschopná,“ svěřila se Genny, která má méně než 10 dní do porodu.

Zpěvačka bude mít holčičky jen něco málo přes rok od sebe. A doufá, že vše zvládne. „Nevím, jestli se na to dá připravit. Kamarádky, co mají děti takhle kousek od sebe, mi říkají, že se mám připravit, že první rok bude příšernej. Pak už to bude jen a jen lepší,“ svěřila se Super.cz Genny Ciatti. ■