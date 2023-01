Kourtney Kardashian Profimedia.cz

Hvězdy se často nechají obléct do šatů slavných módních návrhářů a možná ani nemají vlastní názor na to, jak v nich vypadají. To ale nevadí. V tomto případě se Kourtney Kardashian (43) mohla spolehnout na své fanoušky, kteří jí to dali jednoznačně najevo.

Totální propadák. Tak by se dal nazvat model Balmain, který Kourtney oblékla a fotky pak sdílela na Instagramu. Nekonvenční šaty byly inspirované renesancí a na přední straně znázorňují nahou postavu. Takže vytvářejí optický klam, že je jejich nositelka také nahá. Postava na šatech ale navíc přesně nekopíruje postavu Kourtney, a tak to vypadá, že má pupík trochu víc na straně.

Šaty se nesetkaly s valným úspěchem.

Reakce fanoušků na sebe nenechaly dlouho čekat. Přesto, že se našlo pár lidí, kteří šaty pochválili, stránku Kourtney zaplavila spíše lavina negativních komentářů. Jeden sledující to shrnul slovy, že přátelé člence slavného klanu určitě řeknou, že jí to moc sluší, její fanoušci jí ale řeknou pravdu.

„Nerad to říkám, ale vypadá to směšně,“ napsal například jeden. „Ach ne, příšerné šaty,“ komentoval další. „Co to má na sobě? Kdo tuhle ženu obléká? Její vkus je teď strašný,“ přidal se jiný sledující. „Jste lidi, co mají spoustu peněz a nosíte to úplně nejhorší oblečení,“ přisadil si další. A ani ostatní Kourtney nešetřili. „To jsou ty nejošklivější šaty v historii,“ uvedl nešťastný fanoušek.

A další se vyjádřili i v tom smyslu, že Kourtney se změnila od chvíle, co spojila svůj život s manželem Travisem Barkerem (47). „Co se děje s Kourtney, potřebuje se nad sebou zamyslet a vidět, jak moc se změnila. Není se svými dětmi, stále jen s Travisem a to není dobré,“ napsala jedna ze sledujících.

Kourtney si samozřejmě z takových komentářů těžkou hlavu dělat nemusí. Horší je tato zpětná vazba pro samotného návrháře, který tak může vidět, že s těmito šaty mezi běžnou populací asi díru do světa neudělá. ■