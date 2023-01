Sexy kostýmy a paruka, ze které bolí hlava: Takhle Eva Burešová vypadá jako muzikálová Whitney Houston

Eva Burešová se jako Whitney Houston v novém muzikálu cítí skvěle. Super.cz

Krátce po narození druhého syna Tristana Williama přijala Eva Burešová (29) nabídku zahrát si v novém projektu, muzikálu The Bodyguard v Hudebním divadle v Karlíně, který bude mít premiéru v březnu. "Sešla se tady super parta, bude to fantastické, a jak poslední dny zkoušíme s orchestrem, tak se člověk zasní a jen poslouchá tu nádhernou hudbu. Je to bomba ," je herečka nadšená.

Nadchly ji kostýmy od Michaely Horáčkové Hořejší, obepnuté a velmi sexy. "Hraje, a hlavně tančí se mi v nich skvěle. Ty kostýmy jsou velkolepé, takové stříbřité a flitrové. Moc si to užívám. Už jsem Míše říkala, že bych byla ráda, kdyby mi změnila můj vlastní šatník. A nová Eva Burešová bude trochu jako muzikálová Whitney Houston," přeje si Eva.

Ta na jevišti musí nasazovat paruku, která je tedy velmi podobná její vlastní hřívě. Své vlasy musela zkrátit, protože je měla zničené po natáčení seriálu ZOO. "To je pravda, takhle krátké jsem měla a už bych do toho nechtěla jít. Jsem ráda, že mám spoustu paruk. Akorát po celém dni, co to mám sobě, je to na prášek proti bolení hlavy, jak je to zasponkované, aby to drželo i při tanečních číslech," vysvětlila.

Na jevišti se Eva objeví s dětským hercem, jenž ztvárňuje jejího syna. Svého vlastního, staršího Nathaniela, využila při natáčení svého klipu Malý princ. A jeho budoucnost vidí také na prknech, která znamenají svět. "Miluje to prostředí, miluje divadlo, pořád něco zpívá a čím dál, tím líp. Nádherně intonuje. Myslím, že jednou budeme kolegové," uzavřela. ■