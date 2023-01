Herec z Rodiny Sopránů přišel o dceru (✝25): Zemřela pouhé tři měsíce poté, co porodila holčičku

John Ventimiglia Profimedia.cz

Rodina herce Johna Ventimiglia prožívá obrovskou ztrátu. Jeho dcera Odele zemřela v pouhých 25 letech, a to teprve tři měsíce po narození dcerky Shiloh.

Odele Ventimiglia zesnula 12. ledna, příčina její smrti nebyla zveřejněna. Její skon potvrdila její matka Belinda Cape na Facebooku.

„Jsme zlomení, že musíme sdílet oznámení o odchodu naší milované Odele,“ stojí v prohlášení rodiny. „Její sestra Lucinda a já jsme vděčné za podporu a lásku, kterou nám posíláte. Odele byla nesmírně milována a zbyde po ní v našich srdcích velká prázdnota.“

Své mladší sestře vzdala na sociální síti hold i Lucinda, která uvedla, že Odele nadevše milovala a nikdy se nesmíří s jejím odchodem.

Pohřeb mladé maminky proběhl ve čtvrtek v kostele Old First Reformed Church v Brooklynu v New Yorku.

O soukromém životě Odele se mnoho neví, profil na sociální síti měla soukromý. V listopadu se stala maminkou a od roku 2016 do svého skonu pracovala jako servírka v brooklynské restauraci.

V pondělí rodina založila transparentní účet pro její dcerku Shiloh. Prostředky chce použít v budoucnu především na vzdělání holčičky.

Odelin otec John má na kontě několik rolí, nejvíc ovšem proslul jako Artie Bucco v seriálu Rodina Sopránů. Sám se veřejně ke smrti dcery ještě nevyjádřil. ■