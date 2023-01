Smutný Richard Genzer po rozvodu s Lindou Finkovou: Stýská se mu po jeho bývalé lásce

Richard Genzer promluvil o rozvodu a lásce. Super.cz

Rozvod byl pohodový, manželé se na něm už dávno dohodli, jen se čekalo nejprve na termín u soudu a pak si chtěli udělat oba čas, aby se mohli sejít na závěrečném stání. "Lindě jsem přinesl kytku a na soudu říkali, že to ještě nikdy neviděli. Máme to za sebou a všechno je vyřešeno," řekl Super.cz.

"Nic se nezměnilo, byli jsme od sebe léta a akorát to teď máme na papíře. Jediný problém je, že si musím pro novou občanku," dodal. Herec je aktuálně single, poslední vztah se sympatickou Pavlínou mu zkrachoval.

Jaké má tedy plány, když je teď volný jako pták? "Když člověk v šestapadesáti plánuje, pánbu se směje. Je to dobré," krčil rameny. Kdyby mu ovšem přišla do cesty nějaká žena, ví, jaká by to měla být. "Jako ta předtím, Pavlínka," usmíval se smutně. ■