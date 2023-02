Takhle ji na obrazovce neuvidíte: Kráska ze Zlaté labuti vyrazila do společnosti v odvážném topu bez podprsenky

Beáta Kaňoková je hvězdou seriálu Zlatá labuť. Super.cz

„Nás to baví, akorát s holkama nosíme pořád ty fialové mundúry, takže potichu závidíme ostatním herečkám, které nosí ty krásné kostýmy,“ řekla Super.cz herečka, která hraje v seriálu z prostředí obchodního domu prodavačku. „Objevím se v roli Evy Duškové, což je prodavačka v obchodním domě a je to taková Nataša Gollová, taková trhlá holka, která co má na srdci, to na jazyku a chce být herečka,“ dodala Beáta Kaňoková.

Do kina Lucerna, kde se seriál představoval, dorazila kráska v širokých tmavých kalhotech a bílém svetříku s odhaleným dekoltem a s absencí podprsenky. „Já moc do obchodů nechodím, jsem ten člověk, co má rád tradiční krejčovství a dost věcí si nechávám šít nebo podporuji české návrháře,“ dodala herečka, která byla v odvážném topu k nepřehlédnutí. ■