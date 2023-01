Veronika Kopřivová si prochází těžkým obdobím: Čeká mě předoperační vyšetření, nevím, co bude dál, napsala

Veronika Kopřivová promluvila o zdravotních problémech. Herminapress

I když se někdy může zdát, že je vše jako sluncem zalité, tak tomu tak často není. Veronika na svých sociálních sítích prozradila, že bojuje se svým zdravím.

„Teď jsem si měla balit kufr, za pár hodin sedět v letadle a užívat si dovču. Místo toho jedu z předoperačního vyšetření a dál teď sama nevím, co bude. Poslední půlrok pro mě byl v několika směrech náročným obdobím, ale život se nemohl zastavit. Práce, povinnosti, být mámou… To prostě neodložíte, tak si člověk vše zpracovává za pochodu a dál funguje,“ napsala známá blondýnka na Instagramu se slovy, že si prochází těžkým obdobím. Zároveň ale nespecifikovala, co ji aktuálně trápí.

„Pak to vypadá, že si vše sedá, a bum, je tady mnohem horší období, které by mě nenapadlo, že se mi bude dít a děje se. Já vím, je to hodně obecný, ale víc sdílet nechci. Už jen tohle napsat mě stálo odvahu. Ukázat, že za tím úsměvem a hezkým ‚insta životem‘, který u mě většinou vidíte, není vždy jen to hezký. Jsem taky jen obyčejný člověk. Já jen jestli si teď procházíte nějakým obdobím, tak to zvládnete, vždycky to zvládneme. Ve finále nikdy není tak hrozně, aby nemohlo být ještě hůř. Já vím, útěcha na ho*no co? Taky mě to nepovzbudilo, ale to je život. Jednou tak a pak zas tak,“ dodala v příspěvku, kde se dočkala velké podpory fanoušků. ■