Šéfku Miss nepovede letos v létě k oltáři její otec. Bojuje ve válce na Ukrajině. Kdo ho nahradí?

Táňu Makarenko nepovede k oltáři její otec. Super.cz

Není tajemstvím, že tatínek Taťány byl naverbován do armády a už řadu měsíců bojuje za Ukrajinu. Není tak možné, aby svoji dceru vedl k oltáři. Jak ale Makarenko prozradila, i kdyby na Ukrajině byla situace jiná, k oltáři by ji stejně nevedl.

"Tatínek mě k oltáři nepovede. Ani by to nebylo, kdyby ve válce nebyl. Nemáme vybudovaný vztah. Viděli jsme se třikrát v životě od té doby, co jsem byla starší. Necítím to tak, že by to byla moje velmi blízká osoba. Píšeme si, voláme si, je to biologický otec, ale ten vztah není takový, abych chtěla, aby mě vedl k oltáři. Povede mě maminka," prozradila Makarenko v našem pořadu Superchat.

Šéfka Miss Taťána Makarenko v pořadu Superchat: Promluvila také o astronomických výdělcích královen krásy

Super.cz Superchat

Jak bude svatba vypadat? "Svatba by neměla být škrobená. Detaily, květiny, výzdoba, na tom si dáme záležet, ale nic upjatého. Nechci ani zanášený oběd, chtěli bychom od začátku raut. Ani klasické tradice nebudou. Jsem Češka, mám český pas, ale narodila jsem se na Ukrajině, takže mi ty české tradice nic neříkají. Bude to uvolněné a ležérní," vysvětluje.

Svatba se uskuteční v areálu, který Martin spoluvlastní. "Budeme mít svatbu dva dny. První den chceme rozdělit pánskou a dámskou delegaci. Chci tam mít manikérku, pedikérku, kartářku, abychom si mohly s holkama poklábosit. Kluci budou mít bar s pivem, zahrají si golf, můžou si skákat do bazénu," prozrazuje.

Svatební šaty bude mít hned troje. "První na obřad, druhé na převlečení a v těch se budu i fotit. Focení bude před svatbou, možná i pár dní předem.

Většinou když na svatbě odejde ženich s nevěstou na focení, zábava poklesává, to nechceme. Třetí budou popůlnoční šaty, abych mohla juchat a bavit se," dodala Makarenko. ■